In Epinay sur Orge haben die Verbindungsarbeiten zwischen der Straßenbahnhaltestelle T12 und der RER-Station C begonnen

Um die Anbindung an den künftigen multimodalen Umsteigeknoten T12 zu verbessern, hat die SNCF mit umfangreichen Arbeiten zur Anpassung der Bahnsteige des RER-Bahnhofs C begonnen.

Konkret wird der Kai in Richtung Brétigny um hundert Meter verlängert und der in Richtung Paris um einige Meter verbreitert. Darüber hinaus werden zwei neue Zugänge mit Aufzügen und Treppen geschaffen.

Bei den derzeit durchgeführten Arbeiten handelt es sich um Vorbereitungsarbeiten: Sie bestehen aus der Verstärkung der Bahndämme durch das Einbringen von Mikropfählen in den Boden auf beiden Seiten des Gleises und der Konsolidierung der Eisenbahnbrücke über die Rue de Corbeil.