In Savigny-sur-Orge weicht das Schienennetz der Einfügung der Straßenbahn T12

Nach Vorbereitungsarbeiten, die im Februar 2020 auf Höhe der Rue des Rossays durchgeführt wurden, wurde im Oktober 2020 die "Verlegung" der Fahrspuren der Grande Ceinture durchgeführt. Es bestand darin, ohne vorherige Demontage eines der beiden Gleise der RER C zu verschieben, wodurch der für den Bau des Bahnsteigs der Straßenbahn T12 erforderliche Platz auf der Straße frei wurde.

Um diese Maßnahme zu erreichen, wurde der Bahnsteig dank des zwischen den beiden SNCF-Linien bestehenden Abstands erweitert. Nachdem genügend Platz vorhanden war, wurde ein neues Gleis verlegt und an jedem Ende des bestehenden Gleises verbunden.

Dann wurden neue Oberleitungsmasten implantiert und der Fahrdraht auf diese neuen Stützen umgeschaltet. Die alten Installationen wurden dann entfernt.