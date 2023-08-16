Hinter den Kulissen der Straßenbahn T12

Im Herzen der Werkstatt-Garage der Straßenbahn T12 in Massy – Palaiseau befindet sich ein Kommandoposten.

Sobald die Straßenbahn T12 in Betrieb genommen wird, werden die Agenten des zentralen Kommandopostens ins Spiel kommen, um jeden Tag für den reibungslosen Verkehr der Straßenbahn zu sorgen. Die Überwachung und Steuerung der Linie wird täglich sichergestellt.

Es befindet sich in der Werkstatt-Garage der Linie in Massy – Palaiseau und wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb sein. Garant für Verkehrsmanagement und -regelung, Fahrerassistenz, Fahrgastsicherheit und -information, Vorfallmanagement: Er wird ebenso unterschiedliche wie wesentliche Aufgaben erfüllen.

Der Bedienungsposten wird von einem Dutzend Personen bedient: Straßenbahnbetreiber T12, Fahrgastinformationsbeauftragte, Sicherheitspersonal und ein Vorgesetzter.

Wussten Sie schon?

Zusätzlich zu den Aufsichtsfragen, die für den Verkehr der Straßenbahn T12 in der Stadt unerlässlich sind, erfüllt sie bestimmte Regeln der Straßenverkehrsordnung. Wenn das rote Licht an Kreuzungen mit Autospuren blinkt, hat die Straßenbahn Vorrang. Gleiches gilt, wenn das STOP-Schild an Fußgängerüberwegen blinkt.