Auf dem Schienennetz schreiten die Arbeiten voran!

Anfang Dezember 2020 begannen die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der zukünftigen Unterführung im Bahnhof Petit-Vaux. Zunächst wurden die Kabel der Stromnetze in der Höhe positioniert, um zukünftige Arbeiten nicht zu behindern.

Die Arbeiten werden im Januar 2021 mit dem Bau der Aufzugsschächte fortgesetzt, die den Bahnhof ausstatten und die Straßenbahn T12 zu einer 100% barrierefreien Straßenbahn machen werden!

Schließlich werden die Bewohner des Südens von Savigny-sur-Orge und des Nordens von Épinay-sur-Orge dank dieser Station Zugang zur Straßenbahn T12 haben.

Es wird eine Unterführung für Fußgänger geschaffen. Der bestehende Zugang zum Bahnhof wird nicht geändert, ein neuer Zugang wird auf der Seite des Yvette-Weges auf dem Parkplatz geschaffen.