Die Arbeiten in Épinay-sur-Orge und Savigny-sur-Orge schreiten voran

Mit seinen zahlreichen Ingenieurbauwerken erfordert das Straßenbahnprojekt T12 die Umsetzung technischer und komplexer Arbeiten. Im Mai wurden in Épinay-sur-Orge und Savigny-sur-Orge echte technische Meisterleistungen vollbracht, um die Ankunft der zukünftigen Straßenbahn T12 vorzubereiten. Südlich des zukünftigen multimodalen Knotenpunkts von Épinay-sur-Orge wurde die zweite Eisenbahnbrücke des Projekts in nur 72 Stunden gerissen und in der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge wurde der Damm für die zukünftigen Arbeiten der Straßenbahn T12 vorbereitet. Île-de-France Mobilités und SNCF, die gemeinsamen Auftraggeber dieses Großprojekts, haben diese Arbeiten an den Wochenenden der Kürzung der RER C gebündelt, um die Auswirkungen auf die Anwohner zu begrenzen. Zurück in Bildern zu diesen emblematischen Werken.

Die Verschiebung der Eisenbahnbrücke, die die Schaffung eines Durchgangs unter den Gleisen der RER C ermöglicht: ein außergewöhnliches Zeitfahren

Südlich des multimodalen Knotenpunkts Épinay-sur-Orge hat SNCF eine Eisenbahnbrücke gebaut, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen wird, unter den Gleisen der RER C zu fahren.

Seit 2019 befand sich die Struktur der Eisenbahnbrücke auf dem Parkplatz des RER-Bahnhofs im Bau. Die Verschiebung der Eisenbahnbrücke fand zwischen Donnerstag, 21. Mai, und Samstag, 23. Mai, während einer Unterbrechung des Bahnverkehrs statt. In nur 3 Tagen ermöglichte diese "Punch"-Operation den Abbau der RER C-Gleise, das Graben und Erschüttern der Böschung, das Schieben der Eisenbahnbrücke auf ihren endgültigen Standort und die Neuinstallation der Gleise vor der Wiederinbetriebnahme der RER.

Der Bahnsteig T12 sowie Fußgänger- und Radwege werden dann unter den RER-Gleisen gebaut.

Die Verlegung einer Eisenbahnbrücke ist eine echte technische Herausforderung, der sich das Straßenbahnprojekt T12 zweimal gestellt hat. Tatsächlich wurde im Sommer 2019 eine erste Eisenbahnbrücke in Massy auf Höhe des zukünftigen Bahnhofs Massy Europe vorangetrieben. Unter den Gleisen der zukünftigen Straßenbahn T12 werden eine Fahrspur und ein Bürgersteig es Autofahrern, Fußgängern und Fahrrädern ermöglichen, schnell und sicher das Viertel Massy-Atlantis und sein Einkaufszentrum oder das von Massy Europe zu erreichen, in dessen Herzen sich das Projekt ZAC de la Bonde entwickelt.