Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Werkstatt-Garage
Veröffentlicht am
Das 45.000 m² große Gebäude, das aus vielen Räumen für die Wartung, Lagerung und Reinigung von Straßenbahnzügen besteht, ist ein wesentliches Element der Straßenbahn T12.
Diese wesentliche Ausstattung der Straßenbahn T12 verfolgt einen starken Umweltansatz.
Um dies zu erreichen, werden viele Mittel eingesetzt, darunter:
- Die Begrünung von Räumen und Dächern
- Erhaltung der auf dem Gelände vorkommenden Arten (Orobranches)
- Qualitative Landschaftsgestaltung
- Rückgewinnung von Regenwasser und Reinigungswasser
- Holzverkleidung aus französischer Produktion
- Installation von Sonnenkollektoren
- Die Suche nach akustischem und visuellem Komfort
- Installation einer Lüftungsanlage
So viele Praktiken, die dem Niveau entsprechen, das in der HQE-Zertifizierungsdatei (High Environmental Quality) angegeben ist.
Besuchen Sie die Werkstatt-Garage, als wären Sie dort!