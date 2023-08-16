Habt einen schönen Schulanfang!

Das Team der Straßenbahn T12 wünscht Ihnen einen sehr guten Schulanfang.

Die Gelegenheit für Sie, die Tools des T12-Projekts zu abonnieren, um keine der kommenden Neuigkeiten zu verpassen.

Facebook, Website, Newsletter, interaktive Karte... Die Teams der Straßenbahn T12 stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie über den Fortschritt der Arbeiten auf dem Laufenden zu halten und Ihre Fragen zum Projekt zu beantworten.

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und die Werkzeuge der Straßenbahn T12 zu abonnieren!