[ENTWURF] Tram-Train in Sicht, bleiben Sie sicher!

Es ist fast einen Monat her, dass der Leerlauf der T12 auf der gesamten Strecke zwischen Evry-Courcouronnes und Massy-Palaiseau begonnen hat.

Während dieser letzten Testphase bleibt das Einsteigen strengstens verboten und wir bitten Sie, in der Nähe der Plattform vorsichtig zu bleiben.

Alle Informationen über den Fortschritt der Tests des Tram-Train T12 und die zu beachtende Beschilderung finden Sie in der entsprechenden Broschüre.