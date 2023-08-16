Wozu dient eine Werkstatt-Garage?

Veröffentlichungsdatum: 4. Juni 2019

Es ist ein Gebäude, das für alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Tram 12 Express genutzt wird. Es ist auch der Garagenplatz der 23 Züge. Es wird auf einem ehemaligen Militärgrundstück in den Gemeinden Massy und Palaiseau in der Nähe der Endstation errichtet.

Neben den Wartungs- und Garagenfunktionen wird die Werkstatt-Garage auch den Kommandostand beherbergen, einen echten Kontrollturm der Linie, der deren Überwachung und Steuerung gewährleistet. Es wird 24/7 in Betrieb sein, um Verkehrsmanagement und -regelung, Fahrerassistenz, Fahrgastsicherheit und -information sowie Vorfallmanagement zu gewährleisten.

Die Werkstatt-Garage wurde einem Ökodesign unterzogen. Abgesehen davon, dass es sich um ein HQE-Gebäude© (High Environmental Quality) handelt, eine Premiere für eine Werkstatt-Garage, wird die durchgeführte Landschaftsgestaltung den Standort in seine Umgebung integrieren und seine visuellen Auswirkungen auf die Anwohner begrenzen. Seine Holzstruktur ermöglicht es nach einigen Jahren der Nutzung, Strom und Heizung zu sparen. Die Werkstatt und der Hausmeisterraum werden mit 4.800 m² Gründach ausgestattet, um die Gebäudedämmung und die Regenwassernutzung zu verbessern. Es wird auch die Verbreitung von Pflanzenarten über das reservierte Gebiet hinaus und die Entwicklung der biologischen Vielfalt rund um das Gebiet fördern.

Sehen Sie sich hier den Fortschritt der Website an