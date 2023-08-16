Bau der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle in Évry-Courcouronnes (September bis November 2022)
Im Rahmen des zukünftigen Tram-Train T12 finden die Arbeiten auf dem Boulevard François Mitterrand statt. Sie bestehen aus der Realisierung von Bahnsteigen und Bahnhofsmöbeln.
- Wann finden sie statt?
Die Arbeiten sind von Mitte September bis Ende November 2022 geplant.
- Was sind die Konsequenzen?
> Für die Durchführung der Arbeiten wird eine der drei bestehenden Fahrspuren genutzt,
> Der Straßenverkehr wird während der gesamten Dauer der Arbeiten in beide Richtungen auf einer Fahrspur in jede Richtung aufrechterhalten,
> Das Parken in der Gegengasse François Mitterrand ist verboten. Fußgängerüberwege bleiben erhalten.