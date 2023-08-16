Bau der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle in Évry-Courcouronnes (September bis November 2022)

Im Rahmen des zukünftigen Tram-Train T12 finden die Arbeiten auf dem Boulevard François Mitterrand statt. Sie bestehen aus der Realisierung von Bahnsteigen und Bahnhofsmöbeln.

Wann finden sie statt?

Die Arbeiten sind von Mitte September bis Ende November 2022 geplant.

Was sind die Konsequenzen?

> Für die Durchführung der Arbeiten wird eine der drei bestehenden Fahrspuren genutzt,

> Der Straßenverkehr wird während der gesamten Dauer der Arbeiten in beide Richtungen auf einer Fahrspur in jede Richtung aufrechterhalten,

> Das Parken in der Gegengasse François Mitterrand ist verboten. Fußgängerüberwege bleiben erhalten.