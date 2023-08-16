In Grigny und Ris-Orangis sind beide Brücken vorhanden

In der Nacht von Montag, 2. September, auf Dienstag, 3. September, wurden zwei Brücken über die Autobahn A6 in Grigny und Ris-Orangis installiert. Sie werden es dem Tram 12 Express ermöglichen, diese Verkehrsachse zu überqueren und die umliegenden Stadtteile zu bedienen.

Beide Brücken sind zwischen 60 und 95 Meter lang und wiegen fast 1000 Tonnen.

Auf der Grigny-Brücke wird eine eigene Fahrspur für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet. An der Ris-Orangis-Brücke können sie die komplett renovierte und mit neuer Beleuchtung ausgestattete Unterführung nutzen.

? Renaud Marion