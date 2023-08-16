Die Arbeiten rund um die Rue Migaux in Massy

Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2019

Im Rahmen der Arbeiten zur Erschließung der Rue Migaux und des zukünftigen Atlantis-Viertels sind umfangreiche Arbeiten im Gange.

Um den Betrieb der Rosa Parks School Group nicht zu stören, finden sie nach Schließung der Schule von 16:30 Uhr bis Mitternacht statt.

> Woraus besteht diese Arbeit?

•Schaffung einer Eisenbahnbrücke für zukünftige Tram 12 Express-Gleise

• Bau einer Straße zwischen der Rue Migaux und dem Briis-Gleis unter der Pont Rail

• Schaffung eines Bahnsteig-zu-Bahnsteig-Übergangs für den neuen Bahnhof Massy Europe

> Was sind die Ziele?

• Erschließung der Rue Migaux

• Verbesserung der Mobilität im neuen Stadtteil Massy-Atlantis

> Warum diese Belästigungen?

Um die Fundamente der Eisenbahnbrücke zu legen, verlegt eine Baumaschine Stahlplatten, sogenannte Spundwände.

In den Boden getrieben, halten sie die Erde während der Vorfertigung der Struktur und ihrer Schiebung unter den Gleisen.

> Arbeitsplanung

Bis zum 2. Mai: Installation von Spundwänden zwischen der Migaux-Straße und den Bahngleisen, von 16:30 Uhr bis Mitternacht. Keine Arbeit am Wochenende.

Vom 7. bis 10. Mai: Installation der Spundwände auf der Seite des Einkaufszentrums, von Mitternacht bis 4 Uhr morgens.

> Lärmbelästigung

Diese Arbeiten können Lärmbelästigung verursachen, sind aber für die Realisierung der Arbeiten unerlässlich.

Ihre Stundenpläne wurden so angepasst, dass der Betrieb der Schule nicht gestört wird.