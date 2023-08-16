Arbeiten am Chemin des Tourelles in Épinay-sur-Orge und in der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge (Mai-Juni 2020)

Im Chemin des Tourelles in Épinay-sur-Orge und in der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge erfordert der Bau einer temporären Stütze durch Île-de-France Mobilités Spundwanddrescharbeiten, die auch nachts erheblichen Lärm für die Anwohner verursachen.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Da die Rue des Rossays relativ schmal ist, ist es notwendig, genügend Platz für die Straßenbahn freizugeben, indem eines der beiden Bahngleise der RER C verschoben wird. Diese "Verschiebung" wird von temporären Stützarbeiten begleitet, die den SNCF-Damm konsolidieren. Diese Konsolidierung ist notwendig, um die Strukturen zu realisieren, die den Bahnsteig der Straßenbahn T12 beherbergen werden.

Am Chemin des Tourelles, an der Kreuzung mit der RD257, finden Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Brücke statt, die die Durchfahrt der Straßenbahn T12 über die Yvette und die RD257 ermöglicht.

> Wie lange dauern die Arbeiten?

2 Monate, davon 3 Wochenenden, die Tag und Nacht größere Arbeit erfordern:

von Freitag, 8. Mai bis Sonntag, 10. Mai, hauptsächlich auf der Seite von Épinay-sur-Orge;

von Donnerstag, 21. Mai bis Sonntag, 24. Mai, hauptsächlich auf der Seite von Savigny-sur-Orge;

von Samstag, 30. Mai bis Montag, 1. Juni, hauptsächlich auf der Seite von Savigny-sur-Orge.

Im Juni werden kleinere Arbeiten durchgeführt, um die gelagerten Materialien und Geräte zu entfernen.

> Was ändert sich dadurch?

Um die provisorische Unterstützung herzustellen, werden Stahlplatten (sogenannte "Spundwände") mit einem sogenannten "Dreschen"-Verfahren in den Boden getrieben. Diese Arbeiten werden auch nachts erheblichen Lärm für die Anwohner verursachen.

Während dieser Arbeiten wird der Verkehr auf dem Chemin des Tourelles und der Rue des Rossays unterbrochen, aber der Zugang bleibt für alle Anwohner möglich.

An diesen 3 Wochenenden wird der RER C-Verkehr unterbrochen. SNCF informiert die Fahrgäste, um ihre Reise so gut wie möglich vorzubereiten.

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen für das Leben in Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Die Gesundheitskrise hat uns gezwungen, die Organisation und Planung der Baustellen zu überprüfen und Sie spät zu informieren. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.