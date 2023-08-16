Straßenbahn T12, die zukünftige Linie nimmt auf dem Gebiet Gestalt an
In den Städten, die von der Straßenbahn T12 durchquert werden, arbeiten die Teams hart daran, die Bauarbeiten für die zukünftige Linie durchzuführen.
- In Massy geht der Ausbau der Werkstatt-Garage weiter.
- In Epinay-sur-Orge haben die Teams kürzlich eine Unterführung im Bahnhof Petit-Vaux installiert. In der Nähe der Kreuzung der RD257 hat eine Entwicklungsphase begonnen. In der Rue des Rossays wurden die Spundwanddrescharbeiten im Februar abgeschlossen. Sie ermöglichten die Konsolidierung des SNCF-Damms.
- In Morsang-sur-Orge werden die Bauarbeiten an der Hochstation Parc du Château abgeschlossen. Es folgten Arbeiten zur Errichtung einer Stützmauer zwischen Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon.
- In Viry-Chatillon wird die Verlegung der Schienen der Straßenbahn T12 fortgesetzt.
- In Grigny führen die Teams derzeit die Arbeiten zur Erstellung des Bahnsteigs T12 durch. Auch an der Station Ferme Neuve sind Erdarbeiten im Gange.
- In Ris-Orangis sind die Arbeiten zur Verlegung der Schienen im Gange.
- In Évry-Courcouronnes werden die Schaffung des Bahnsteigs und die Verlegung der Schienen zwischen dem Boulevard Monnet/Schuman und dem Stadtzentrum fortgesetzt.