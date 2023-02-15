Bauarbeiten an der Straßenbahn T12: Was bleibt zu tun?

In den Städten, die von der Straßenbahn T12 durchquert werden, schreiten die Arbeiten voran und konkretisieren jeden Tag ein wenig mehr die Ankunft der neuen Linie.

Auf der Seite des Schienennetzes (zwischen Massy und Épinay-sur-Orge) stehen die Tiefbauarbeiten zur Umwandlung der bestehenden RER C-Stationen in Straßenbahnstationen kurz vor dem Abschluss. Die Hafenüberdachungen werden im Frühsommer eingesetzt. Was die Eisenbahnsignal- und Telekommunikationssysteme der Straßenbahnen betrifft, so wird mit der Installation im Frühjahr begonnen.

Gleichzeitig werden die Bauarbeiten an den neuen Bahnhöfen Massy-Europe und Champlan fortgesetzt. Ende Februar wurde die Unterführung von Champlan eingerichtet und Ende März wurden die Docks gebaut.

Was den Wartungs- und Lagerstandort in Massy und Palaiseau betrifft, so ist die Fertigstellung des Gebäudes im Gange und hat zu den ersten technischen Tests geführt.

Auf der Seite des städtischen Netzes (zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes) werden die Infrastrukturarbeiten an der Strecke fortgesetzt:

Der Bau der Stützmauern der Straßenbahn T12 wird im April in Morsang-sur-Orge und im Herbst in Savigny-sur-Orge abgeschlossen.

Im Anschluss an diese Arbeiten können die Bauarbeiten der Plattform abgeschlossen werden.

Die Verlegung der Schienen schreitet weiter voran und neigt sich in Ris-Orangis dem Ende zu. Sie geht weiter in Épinay-sur-Orge und beginnt diesen Sommer in Savigny-sur-Orge und entlang der A6 in Morsang-sur-Orge.

In mehreren Städten entlang der Route, darunter Évry-Courcouronnes und Viry-Chatillon, werden bereits Radwege gebaut . In Ris-Orangis und Grigny sollen sie bis zum Sommer abgeschlossen sein. In Épinay-sur-Orge, in der Nähe der aktuellen Bahngleise, wird der Weg entlang der Yvette unter der Steinbrücke zum Stadtteil Grand Vaux durch die Installation einer Treppe und einer Fußgängerbrücke über den Bach gesichert, um den Zugang zu erleichtern. Die Arbeiten werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 stattfinden.

Der in diesem Winter gebaute Fahrrad-Fußgängerweg unter der Eisenbahn zwischen Epinay-sur-Orge und Savigny wird fertiggestellt und wird diesen Sommer zugänglich sein.

Entlang der Straßenbahnlinie sind auch Gleisbegrünungen und Landschaftsgestaltungsarbeiten im Gange. Sie können ihre Realisierung bereits in Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis oder Viry-Chatillon sehen.

Das Ende der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der Strecke ist daher für Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Dann konzentrieren sich die Projekte auf die mit dem Betrieb verbundenen Entwicklungen: Entwicklung der Stationen, Installation von Stadtmobiliar und Bahnsteigbeschichtung, Installation von elektrischen Kabeln, elektrischer Anschluss, Installation von Systemen usw.

