Zurück in Bildern zum Bau der Unterführung in Petit Vaux

Von Dezember 2020 bis Februar 2021 führte die SNCF umfangreiche Arbeiten am Bahnhof Petit Vaux durch.

Neben der Schaffung der Gruben der zukünftigen Aufzugsschächte und der Installation eines Treppentrichters mobilisierten sich die Teams, um einen unterirdischen Gang zu bauen, der die Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs bedienen soll.

Nach dem Bau der Struktur der Passage fuhren die Teams am Wochenende des 20./21. Februar mit der Installation fort.

Kennzahlen

Ein 51-stündiger Eingriff

Eingriff Ein unterirdischer Gang bestehend aus 3 Betonrahmen

Ein Gewicht von 50 Tonnen pro Rahmen

Installation mit einem 700-Tonnen-Kran

Wussten Sie schon?

Schließlich wird die Unterführung nur den Nutzern der Straßenbahn T12 vorbehalten sein. Am Bahnübergang des Bahnhofs Petit-Vaux und seiner Funktionsweise sind keine Änderungen geplant. Der Übergang ist geöffnet, wenn eine Straßenbahn hält. Es wird nur geschlossen, wenn die Straßenbahn vom Bahnhof abfährt. Die Überquerung über den Bahnübergang wird daher weiterhin möglich sein und die bestehenden Zugänge zum Bahnhof werden nicht verändert.

Entdecken Sie die Fotos der Baustelle!