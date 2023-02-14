Von Massy-Palaiseau nach Epinay-Sur-Orge beginnen nachts die dynamischen Tests des Tram-Train T12 auf dem Schienennetz

Mitte Januar beginnen die dynamischen Tests auf dem Schienennetz.

Das Ziel dieser ersten Tests? Stellen Sie sicher, dass die Position der Baken auf dem Gleis, die entlang der Bahngleise platziert sind, mit der in die Betriebsunterstützungs- und Fahrgastinformationssoftware integrierten Position übereinstimmt.

Mit anderen Worten, unsere Teams überprüfen, ob die Software die von den Beacons übertragene Positionierung des Tram-Train richtig versteht. Der Gefechtsstand weiß genau, wo sich jeder Zug auf der Strecke befindet.

In den Nächten vom 16. auf den 17. Januar verkehren Straßenbahnzüge zwischen Massy und Petit Vaux hin und her. Die von den Beacons und der Software übertragenen Informationen werden einzeln verglichen.

In Kontinuität wird die Fahrerausbildung beginnen. Es wird teilweise auf einem Simulator und dann zunächst online zwischen Massy und Petit-Vaux durchgeführt.