Diese neuen Stationen, die Ihre neue Straßenbahnlinie vorwegnehmen!

Von Massy-Palaiseau bis Petit-Vaux werden die RER-C-Stationen umgebaut, um die zukünftige Straßenbahn T12 aufzunehmen. Mehrere Entwicklungsschritte sind notwendig, um eine RER-Station in eine Straßenbahnhaltestelle umzuwandeln.

Zunächst wurden in Longjumeau und Chilly-Mazarin neue Fahrgastunterstände installiert, die bald in allen Bahnhöfen installiert werden.

Nach der Installation der Unterstände werden die Teams mit den Arbeiten an der Stromversorgung beginnen, die für die Ausstattung aller Stationen auf der Strecke erforderlich sind. Anschließend können Fahrgastinformationsbildschirme, tickets Transportverteiler, Lautsprecher und Überwachungskameras installiert werden. Sie garantieren die Sicherheit und den Komfort Ihrer Fahrten.

Hinweis: Die Kaimöbel unterscheiden sich zwischen dem Eisenbahnteil von Massy nach Petit Vaux und dem städtischen Teil von Épinay-sur-Orge nach Évry-Courcouronnes. In der Tat werden die bestehenden Bahnhöfe des Schienenteils angepasst (mit Ausnahme von Massy-Europe und Champlan), während die Bahnhöfe des städtischen Netzes vollständig neu geschaffen werden müssen.