Entdecken Sie den Fortschritt der Arbeiten am Busbahnhof von Épinay-sur-Orge

In Épinay-sur-Orge wird der Busbahnhof in der Nähe der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle T12 und der RER-Station gebaut.

Die Verlegung der Schienen wird abgeschlossen und ein unterirdisches Regenrückhaltebecken wird gebaut. Anschließend werden die Straßen- und Erschließungsarbeiten beginnen, um schließlich dem multimodalen Verkehrsknotenpunkt Platz zu machen.

Der zukünftige Busbahnhof wird Teil dieses Knotenpunkts sein, der sich um die Straßenbahnhaltestelle T12 und die RER-Station herum artikuliert. Die verschiedenen Verkehrsträger werden miteinander verbunden sein – Zug, U-Bahn, Bus, sanfter Verkehr – so dass die Nutzer ihre Verbindungen erleichtern können.