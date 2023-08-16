Das kleine Lexikon der Straßenbahn T12!
Werden Sie unschlagbar auf der Tram-Train-Baustelle und entdecken Sie die Techniken der in den kommenden Monaten durchgeführten oder geplanten Arbeiten dank unseres T12-Tram-Train-Lexikons!
LAC (Oberleitungen)
Die in 6 Metern Höhe angeordneten Oberleitungen ermöglichen die Versorgung des Straßenbahnzugs T12.
Die LACs sind auf Masten verankert, die den Bahnsteig der zukünftigen Straßenbahn markieren. Sie übertragen den Strom (1500 V DC) über Stromabnehmer, Metallvorrichtungen, die sich über den Zügen befinden, an die Straßenbahn.