Das kleine Lexikon der Straßenbahn T12!

Werden Sie unschlagbar auf der Tram-Train-Baustelle und entdecken Sie die Techniken der in den kommenden Monaten durchgeführten oder geplanten Arbeiten dank unseres T12-Tram-Train-Lexikons!

LAC (Oberleitungen)

Die in 6 Metern Höhe angeordneten Oberleitungen ermöglichen die Versorgung des Straßenbahnzugs T12.

Die LACs sind auf Masten verankert, die den Bahnsteig der zukünftigen Straßenbahn markieren. Sie übertragen den Strom (1500 V DC) über Stromabnehmer, Metallvorrichtungen, die sich über den Zügen befinden, an die Straßenbahn.