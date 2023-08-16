Die Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau, eine technische und ökologische Herausforderung

Mit einer Fläche von 5.000 m² wird die Werkstatt-Garage sowohl der Wartungs- als auch der Lagerort für die 23 Züge sein, die auf der Straßenbahnlinie T12 verkehren werden. In Kontinuität mit dem Bahnhof Massy wurde er als Innovationsraum konzipiert, der die Aufgaben der Agenten vereinfacht und Teil eines nachhaltigen Umweltansatzes sein wird.

Eine technische Meisterleistung

Am Ende des Betriebs, sobald alle Fahrgäste an der Endstation Massy-Palaiseau ausgestiegen sind, fahren die Straßenbahnzüge in die Werkstatt-Garage.

In einem ersten Schritt an der Tankstelle führen Techniker eine technische Kontrolle der Züge durch, einschließlich der Überprüfung des Sandstandes, der die Haftung der Räder verbessert. Die Züge passieren dann die Waschstation. Klugerweise auf den Lagergleisen geparkt, warten sie auf die Wiederaufnahme des Betriebs am nächsten Morgen. Wenn komplexere Eingriffe erforderlich sind, werden diese auf einem der sechs Wege durchgeführt

auf Grube. Letztere werden in den Boden gegraben und ermöglichen es, den unteren Teil der Straßenbahn zu erreichen, während Fußgängerbrücken den Zugang zu ihrem Dach ermöglichen, auf dem sich unter anderem der Motor befindet. So wird es möglich sein, verschiedene Reparaturen gleichzeitig durchzuführen.

Grubenturm, um die Form der Räder wiederherzustellen und den Grip der Straßenbahn in Kurven zu gewährleisten, Hebekette, Brückenkran, Lackierkabine zum Neulackieren möglicher Kratzer usw., die Werkstatt-Garage wird für Reparaturen voll ausgestattet sein.

Im Herzen eines Ökosystems

Seit der Planung des Projekts werden mehrere Elemente berücksichtigt, um eine Harmonie zwischen dem Gebäude und der umgebenden Landschaft zu schaffen. Ein 3.000 m² großer Park neben der Werkstatt-Garage wird der violetten Orobanche, einer geschützten Pflanze, gewidmet sein. Die Vögel können in dafür vorgesehenen Sitzstangen Schutz suchen. Was die Eidechsen betrifft, so können sie das Gebiet weiterhin ruhig bewohnen. Um Lärmbelästigung zu vermeiden, werden laute Räume durch Wände isoliert und in der Werkstatt dürfen die Züge 5 km/h nicht überschreiten. Die Abfallentsorgung erfolgt vor Ort in einem speziellen Zentrum. Mit ergonomischer Architektur, 4.800 m² Gründach, einer Beton-, Metall- und Holzfassade fügt sich die Werkstatt-Garage mit Eleganz und Diskretion in ihre Umgebung ein.

Die Werkstatt-Garage wird gebaut, die Ausrüstung wird installiert. Bis heute ist die erste Hälfte des Sets bereits fertig.

Innovative und ökologische Ausrüstung

Die Werkstatt-Garage wird mit modernster technischer Ausstattung konkurrieren, aber der unbestrittene Star wird die Waschmaschine sein. Es automatisiert die Reinigung der "Nase", dh der Kabine, in der sich der Fahrer niederlässt. Normalerweise ist es ein Agent, der sich manuell darum kümmert. In einem Arbeitsgang und mit 85% des recycelten Waschwassers ist der gesamte Zug sauber!