Die wichtigsten Meilensteine im Jahr 2021

Im Jahr 2020 hat die Straßenbahn T12 mit dem Bau ihrer zahlreichen Ingenieurbauwerke und der Verlegung der ersten Schienen spektakuläre Fortschritte gemacht. Das Jahr 2021 wird durch den Beginn neuer Etappen gekennzeichnet sein:

AUF DEM STÄDTISCHEN NETZ

Die Realisierung des Straßenbahnsteigs und die Verlegung der Schienen:

Seit November 2020 ist das Projekt mit der Verlegung der ersten Schienen in eine besonders symbolträchtige Phase eingetreten. Im Jahr 2021 setzt sich diese Dynamik entlang des Schienennetzes fort, wo die Straßenbahnplattform schrittweise gebaut wird, insbesondere auf der Achse Evry-Courcouronnes – Grigny, zwischen Savigny-sur-Orge und Morsang-sur-Orge oder in Viry-Chatillon.

Der Bau der Stationen

Die Tiefbauarbeiten werden fortgesetzt, um die Straßenbahnhaltestellen T12 in Grigny, Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge und Morsang-sur-Orge zu bauen.

Straßenarbeiten

In Epinay-sur-Orge sind Arbeiten erforderlich, damit die Straßenbahn T12 die RD257 überqueren kann. Unter den RER-Gleisen wird eine weiche Fahrspur geschaffen, damit die Einwohner von Grand Vaux den Bahnhof Épinay-sur-Orge erreichen können.

In Viry-Chatillon wird die endgültige Straße auf der RD445 Gestalt annehmen.

Landschaftsgestaltung und weiche Verbindungen

Entlang der Stadtroute werden Arbeiten zur Landschaftsgestaltung (Begrünung der Plattform, Baumpflanzung usw.) und zur Schaffung des grünen Netzes des Projekts durchgeführt. Parallel dazu werden weiche Wege für Fußgänger und Radfahrer gebaut.

AUF DEM SCHIENENNETZ

Im Jahr 2021 wird der Ausbau der Bahnhöfe und Gleise des Schienennetzes fortgesetzt, ebenso wie die Arbeiten zur Ausrüstung und Fertigstellung der Zufahrtsgleise der Züge zur Werkstatt-Garage.

Es werden zwei unterirdische Gänge gebaut: der erste in Grand Vaux, um den Bahnhof Epinay-sur-Orge zu erreichen, und der zweite in Petit Vaux, wo auch zwei Aufzüge installiert werden.