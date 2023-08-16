Inbetriebnahme des neuen computergestützten Stellwerks

Zwischen dem 11. und 14. November kommt es in Massy zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Verkehrs. Es wird eine Gelegenheit sein, ein neues computergesteuertes Stellwerk in der Nähe des Place Pierre Sémard in Massy zu installieren.

Verkehrsbeamte und Rangierer werden täglich eingreifen, um den Verkehr der Züge und der Straßenbahn T12 zu überwachen und sicherzustellen, dass die Straßenbahnen unter perfekten Sicherheitsbedingungen fahren.

Wussten Sie schon?

Dieses Stellwerk wird nicht nur für den Verkehr der Straßenbahn T12 nützlich sein, sondern auch für den gesamten Massy-Schienenverkehr.