Nächtliche Sperrung der Autobahn A6

Veröffentlichungsdatum: 13. Mai 2019

Nachtsperrung der Autobahn A6 von Montag, 1. April bis Freitag, 5. April von 21:30 bis 5:00 Uhr in beide Richtungen.

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

– Gleisinstandhaltung ermöglichen

– Ändern Sie die bereits vorhandenen Markierungen zwischen Wissous und Lisses.

> Was ändert sich dadurch?

Übliche Alternativrouten sind über die RN 104, A10 oder RN7 vorgesehen (siehe Karte auf der Rückseite).

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen auf Ihren Reisen so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.