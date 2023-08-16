Nächtliche Sperrung der Autobahn A6 (September 2019)

Veröffentlichungsdatum: 1. August 2019

Nachtsperrung der Autobahn A6 zwischen Wissous und Lisses

> Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Inbetriebnahme und Installation der Brücken Grigny und Ris-Orangis, die es der Straßenbahn T12 ermöglichen, die Autobahn zu überqueren.

> Wann findet die Schließung statt?

Die Autobahn A6 wird von Montag, 2. September, bis Freitag, 4. Oktober, nachts gesperrt.

Schließungen finden nur werktags von Montagabend bis Freitagmorgen von 21:30 bis 5 Uhr statt.

> Was ändert sich dadurch?

Die üblichen Alternativrouten sind über die RN 104, die A10 oder die RN7 geplant (siehe Karte auf der Rückseite).

Wir versichern Ihnen unsere Bereitschaft, Störungen auf Ihren Reisen so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.