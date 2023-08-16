Abschluss der Rohbauarbeiten an der Stützmauer zwischen Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon

Anfang 2021 begann eine beeindruckende Baustelle entlang der A6 zwischen Morsang-sur-Orge und Viry-Chatillon. Ihr Ziel: eine Stützmauer zu bauen, um das Land zu stabilisieren und den Bahnsteig zu bauen, auf dem die Straßenbahn T12 fahren wird.

16 Monate Arbeit und mehrere Schritte waren notwendig, um dieses besonders technische Projekt aufgrund des Höhenunterschieds und der Nähe zur Autobahn abzuschließen:

Gestrüpp räumen und den Boden vorbereiten

Installation einer provisorischen Nagelwand zur Unterstützung der Böschung während der Arbeiten

Erstellung der Fundamente der Wand (in den Boden getriebene Pfähle)

Schalungskonstruktion

Betongießen zur Erstellung der Wandstruktur

Verkleidung

Der Bau der Mauer ist nun abgeschlossen. Jetzt ist es Zeit für die Schaffung des Straßenbahnbahnsteigs!

Die wichtigsten Kennzahlen der Operation:

16 Monate Arbeit

Arbeit 336 Pfähle in den Boden getrieben

in den Boden getrieben 7.500 m3 gegossener Beton

gegossener Beton Bis zu 50 Begleiter mobilisiert

mobilisiert Eine Mauer zwischen 4 und 11 Metern Höhe

Zurück in Bildern zur Realisierung dieses Projekts.