Erfahren Sie mehr über das Projekt

Gimmy und Sylvain, die beiden Informationsagenten der Straßenbahn T12, werden den ganzen Nachmittag beim Tag der offenen Tür der Baustelle auf der Ferme Neuve de Grigny anwesend sein.

Sie können ihnen alle Ihre Fragen zum Projekt und seinen Einrichtungen in Ihrer Nähe stellen.

Viele Informationstools über das Projekt stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung (Zeitschrift, Broschüre, Projektfilm), um alles über die Straßenbahn T12 zu erfahren.

Für diese Besuche vor Ort sind noch Plätze frei, also zögern Sie nicht, sich hier anzumelden.