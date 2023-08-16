Die Baustelle in Farbe

Straßenbahn

Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 2019

Die Schüler der Schulgruppe Rosa Parks brauchten nur zwei Tage, um mit Hilfe eines Künstlers und Vertretern der SNCF ein riesiges Fresko von mehr als 20 m Länge zu schaffen.

Sie tragen auf ihre Weise zur Ankunft des zukünftigen Tram12-Express bei, indem sie den Zaun der Baustelle der Massy-Eisenbahnbrücke schmücken, die sich in der Nähe ihrer Schule befindet.

Eine farbenfrohe Ausstellung, die es bis zum Ende des Projekts im Jahr 2020 zu entdecken gilt!

Das Fresko in Bildern

Kinder bei der Arbeit, um das Wandbild zu machen
Blick auf die Tafeln, aus denen das Fresko besteht, das von den Studenten der
Fresko auf Palisaden der Baustelle in Massy, das von den Studenten der