Die Baustelle in Farbe

Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 2019

Die Schüler der Schulgruppe Rosa Parks brauchten nur zwei Tage, um mit Hilfe eines Künstlers und Vertretern der SNCF ein riesiges Fresko von mehr als 20 m Länge zu schaffen.

Sie tragen auf ihre Weise zur Ankunft des zukünftigen Tram12-Express bei, indem sie den Zaun der Baustelle der Massy-Eisenbahnbrücke schmücken, die sich in der Nähe ihrer Schule befindet.

Eine farbenfrohe Ausstellung, die es bis zum Ende des Projekts im Jahr 2020 zu entdecken gilt!