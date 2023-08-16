Die Baustelle in Farbe
Veröffentlicht am
Veröffentlichungsdatum: 11. Juli 2019
Die Schüler der Schulgruppe Rosa Parks brauchten nur zwei Tage, um mit Hilfe eines Künstlers und Vertretern der SNCF ein riesiges Fresko von mehr als 20 m Länge zu schaffen.
Sie tragen auf ihre Weise zur Ankunft des zukünftigen Tram12-Express bei, indem sie den Zaun der Baustelle der Massy-Eisenbahnbrücke schmücken, die sich in der Nähe ihrer Schule befindet.
Eine farbenfrohe Ausstellung, die es bis zum Ende des Projekts im Jahr 2020 zu entdecken gilt!