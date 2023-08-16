Schrittweise Wiederaufnahme des Baus der Straßenbahn T12 unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen

Île-de-France Mobilités, SNCF und ihre Partner mobilisieren sich, um die schrittweise Wiederaufnahme der Arbeiten auf dem Gelände der Straßenbahn T12 zu ermöglichen.

Unsere Priorität ist es, die Sicherheit der Menschen, die auf der Baustelle arbeiten, sowie die der Anwohner zu gewährleisten. Aus diesem Grund erfolgte die Wiederaufnahme der Tätigkeit teilweise ab der Woche vom 27. April und unterliegt der strikten Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen, die in dem vom OPPBTP veröffentlichten und vom Staat genehmigten Leitfaden für Empfehlungen zur Gesundheitssicherheit enthalten sind.

Die Baustelle wird mit reduziertem Personal wieder aufgenommen. Diese Phase wird es auch ermöglichen, die auf der Baustelle einzuhaltenden Maßnahmen zu testen und gegebenenfalls anzupassen, um die Sicherheit aller dort arbeitenden Agenten zu gewährleisten.

Wir setzen uns dafür ein, die besten Verkehrsmittel zu bauen, aber die Gesundheit aller wird immer eine Priorität bleiben. Aus diesem Grund wird diese neue Organisation des Standorts rund um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen regelmäßigen Kontrollen unterzogen.