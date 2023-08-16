Der Bau des multimodalen Umsteigeknotens nimmt Gestalt an!

In Épinay-sur-Orge, in der Nähe des Parkplatzes des RER-Bahnhofs, befindet sich der multimodale Knotenpunkt im Bau.

Der Umsteigeknoten ist um die Straßenbahnhaltestelle T12 herum angeordnet und ermöglicht es Ihnen, leicht von einem Verkehrsmittel zum anderen zu wechseln: Auto, Bus, Straßenbahn, Fahrräder, zu Fuß oder RER.

Vor kurzem wurde die Verbindung zwischen dem Stadtteil Grand Vaux und dem RER-Bahnhof Épinay in Betrieb genommen.

Derzeit bauen die Teams den Bahnsteig, auf dem die Schienen verlegt werden, um den Straßenbahnverkehr unterzubringen.

Die Straßen- und Ausbauarbeiten für den Busbahnhof und das Parkhaus sind ebenfalls im Gange. Sie sollen im ersten Quartal 2023 enden. Parallel dazu wird die Station Épinay-sur-Orge der Straßenbahn T12 gebaut.

Entdecken Sie den Fortschritt der Arbeiten und die zukünftige Situation!