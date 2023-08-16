Das Schienennetz und das städtische Netz sind jetzt verbunden!

Die zukünftige Straßenbahnlinie T12 besteht einerseits aus den derzeitigen Gleisen der RER C zwischen Massy und Petit Vaux und andererseits aus neuen Gleisen, die zwischen Epinay sur Orge und Evry geschaffen wurden.

Seit letztem Wochenende sind die beiden Teile der Linie miteinander verbunden!

Die letzten Schienenschweißnähte und elektrischen Anschlüsse wurden auf dem Abschaltbereich hergestellt, der das Schienennetz mit dem städtischen Netz in Epinay-sur-Orge verbindet. Auch die Weichen wurden freigegeben: Die Züge können dann bald den städtischen Teil für Tram-Train-Umlauftests erreichen!

Zur Erinnerung: Das Rollmaterial des T12 ist ein "Tram-Train", der auf beiden Arten von Schienen zirkulieren kann: denen des Schienennetzes und denen des städtischen Netzes.