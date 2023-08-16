Der Bahnhof Massy-Palaiseau verwandelt sich

Um die Ankunft der Straßenbahn T12 an der zukünftigen Station Massy-Palaiseau vorzubereiten, werden derzeit seit Frühjahr 2021 umfangreiche Arbeiten am Bahnhof durchgeführt.

Anschluss an die Gleise der Werkstatt-Garage

Um die Ankunft und Abfahrt der Straßenbahnzüge T12 zu ermöglichen, ist das Gleisbündel der Werkstatt-Garage mit dem Gleisbündel des Bahnhofs Massy-Palaiseau verbunden. Die Arbeiten fanden im Juli 2021 statt.

Gleis- und Schottererneuerung

Die Gleise und der Schotter werden ersetzt, um sie an das neue Rollmaterial anzupassen, was auch die Robustheit der Strecke verbessert. Diese Arbeiten fanden im Frühjahr und Frühsommer 2021 statt.

Signalisierungsarbeiten

Die Ankunft der Straßenbahn T12 erfordert die Installation neuer Beschilderungen. Es wird im Bahnhof und entlang der Gleise installiert und dient der Verkehrsregelung. Im April 2021 wurden Signalvorbauten installiert und im Sommer die notwendigen Kabel für den elektrischen Anschluss ausgerollt. Die Beschilderungsarbeiten dauern bis Ende 2021 an.

Erstellung von Bahnsteigen und Bahnhofsausstattung

Ab Herbst 2021 finden die Bauarbeiten an den Bahnsteigen des Bahnhofs statt. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 kann dann mit der Ausstattung der Station begonnen werden, d. h. mit dem Anschluss der elektrischen Kabel für den Betrieb des Computersystems (Videoüberwachungskameras, Gegensprechanlagen, Lautsprecher). In einem zweiten Schritt werden Fahrgastinformationsbildschirme, Fahrkartenverkaufsgeräte und Notrufterminals installiert.