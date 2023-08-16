Teams an Deck

Veröffentlichungsdatum: 2. Oktober 2019

Die Straßenbahnlinie T12 überquert die A6 bei Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes. Der Bau dieser drei Brücken ist ein großes Projekt. Giuseppe Infante, Projektleiter bei Île-de-France Mobilités, erklärt die Details.

Wie werden die Brücken aussehen?

Auf jeder Brücke fährt die Straßenbahn in beide Richtungen. Auf denen von Grigny und Évry-Courcouronnes haben Fußgänger und Radfahrer eine eigene Spur, während sie in Ris-Orangis eine bestehende Unterführung nutzen werden. Die Brücken werden zwischen 60 und 95 Meter lang sein. Aufgrund ihrer Nähe – sie werden 2 Kilometer voneinander entfernt sein – war es wichtig, eine visuelle Homogenität für Autofahrer zu schaffen, die sie von der A6 aus sehen werden. Ihr Design fördert daher die Leichtigkeit. Die rechten Winkel wurden zugunsten von Rundungen verworfen. Es werden jedoch imposante Ingenieurbauwerke sein, die schwerste Brücke wird 1.300 Tonnen wiegen! Der Senkkasten wird aus Metall und die obere Platte aus Beton bestehen. Dank Cortenstahl ergeben Ockertöne einen sehr schönen Patina-Effekt. Dieser Stahl hat auch Vorteile in Bezug auf die Wartung. Da es keine Farbe benötigt und rostbeständig ist, ist keine Wartung erforderlich.

Wie sind sie aufgebaut?

Nach den von den spezialisierten Ingenieuren durchgeführten Studien schneiden die Metallbauer die Bleche und nehmen die Senkkästen vorweg. Dann fahren Schweißer und Metallbauer mit der Montage an einer der beiden Seiten der Brücke fort. Neun Monate später sind die Arbeiter bereit, die Brücken zu bauen. Bei jedem Schritt müssen wir drastische Sicherheitsmaßnahmen einhalten.

Was ist "Brückenstart"?

Dabei wird die Brücke mit einem Kabel gezogen, das an der Rückseite der Brücke befestigt ist und von einem Gerät namens "Winde" bedient wird. Es greift keine Schleppmaschine ein. Sobald die Brücke gezogen ist, wird sie auf ihre Betriebshöhe abgesenkt. Es ist eine sehr fortschrittliche Methode, die Vorbereitung und Präzision auf den Millimeter genau erfordert.

Wie sieht der Zeitplan für diese Operation aus?

Die Brücken Grigny und Ris-Orangis werden im September 2019 in Betrieb genommen, die von Évry-Courcouronnes im Frühjahr 2020. Während dieser Operation wird der Verkehr auf der A6 nachts für fünf Wochen unterbrochen, da der Start, die Installation auf den endgültigen Stützen und die Fertigstellung der Anlage erfolgen. Umleitungen wurden und werden den Autofahrern der A6 über die A10, N104 und N7 angeboten.* Viele Akteure (technische Teams, Betriebsagenten usw.) werden für den Start mobilisiert. Die Koordination eines solchen Projekts ist ebenso komplex wie spannend.

*Diese Schließungen werden auf der Website und der Facebook-Seite des Projekts bekannt gegeben.