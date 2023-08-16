Die Rue de la Grande Borne, wie Sie sie noch nie gesehen haben!

Die Arbeiten an der Straßenbahn T12 wurden diesen Sommer in der Rue de la Grande Borne in Grigny abgeschlossen.

Sie begannen im September 2019 und ermöglichten die Durchführung von Arbeiten:

Abwasserentsorgung, verschiedene Netze und öffentliche Beleuchtung;

Sanierung der Lärmschutzwand;

Straßenverschiebung;

Sanierung des bestehenden Parkplatzes, Sanierung von Gehwegen, Bordsteinen und Belägen.

Die während der Arbeiten entfernten Parkplätze konnten somit zurückgegeben werden.

Der Gegenverkehr in der Rue de la Grande Borne wurde wiederhergestellt (zwischen dem Parkplatz Chaufferie und der Schulgruppe, in Richtung Viry-Chatillon/Grigny).

Schließlich hat sich die Route der Buslinien DM4, DM8 und 420 wieder normalisiert.

In Kürze beginnen die Arbeiten zur Verlegung des Straßenbahnsteigs auf der Straße, um die Ankunft der zukünftigen Straßenbahn T12 vorzubereiten.

Entdecken Sie unten die Bilder dieser großen Arbeit.