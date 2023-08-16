Die Abschaltzone in Épinay-sur-Orge

In Épinay-sur-Orge verlässt die Straßenbahn T12 die RER-Gleise für die der Straßenbahn: Dies wird als Abzweigungszone bezeichnet.

Dies ist eine Übergangszone, in der die Straßenbahn die Bahngleise verlässt, um die städtischen Gleise zu benutzen. Die Straßenbahn T12 wird als Zug zwischen den Bahnhöfen Massy-Palaiseau und Épinay-sur-Orge und als konventionelle Straßenbahn zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes verkehren. Die Strecke wird dann mit speziellen Zügen ausgestattet, die auf beiden Schienentypen und in zwei verschiedenen Fahrmodi fahren können.

In der Tat gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Verkehrsarten:

Stromversorgung: Die elektrischen Spannungspegel sind nicht gleich

Beschilderung: Auf Straßenbahngleisen passt der Fahrer seine Fahrweise an das an, was er sieht, während auf den Bahngleisen Ampeln ihn leiten

Die Gleise: Auf dem Schienennetz stützt sich der Zug auf sichtbare Schienen, die auf dem Schotter installiert sind, während auf dem städtischen Netz das Gleis in die Fahrbahn eingebettet ist.

Entdecken Sie die Perspektive der zukünftigen Entwicklung!