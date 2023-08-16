Der Ausbau von Fahrrad-Fußgängerwegen hat begonnen

Entlang der Strecke zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes sieht das Projekt den Bau sogenannter "weicher" Fahrspuren vor, die ausschließlich Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sind.

So konnte in Evry-Courcouronnes, Ris Orangis, Grigny und Viry-Châtillon nach Abschluss der Verlegung der Schienen mit dem Ausbau der weichen Gleise entlang der Bahngleise begonnen werden.

Entdecken Sie die Fortschritte in der Fotografie.