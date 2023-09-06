Start des Leerlaufs: letzter Schritt vor der Inbetriebnahme!

Nach statischen und dynamischen Tests begann am 11. September der Leerlauf.

Um die Sicherheit der Fahrgäste und aller Benutzer, die den Tram-Train überqueren, zu gewährleisten, müssen viele Tests durchgeführt werden. Sie finden in 3 Stufen statt: statische, dynamische und Leerlauftests. Die Tests betreffen insbesondere Signalisierung, Sicherheit, Oberleitung, Funk, Werkzeuge des zentralen Gefechtsstandes, Zugänglichkeit und Koordination mit anderen Verkehrsmitteln (Zug). Während dieser Tests dürfen keine Passagiere an Bord befördert werden.

Der Blankmarsch ist gewissermaßen die Generalprobe vor der für Dezember 2023 geplanten Inbetriebnahme der Straßenbahn T12. Alle Züge sind seit dem 11. September in den realen Verkehrszustand versetzt und markieren den Halt an jedem Bahnhof.

Der Leerlauf ermöglicht es, die realen Bedingungen nachzubilden, was bedeutet, dass die Straßenbahn ihre Fahrt macht und an jeder Station hält, entsprechend der bei der Inbetriebnahme geplanten Häufigkeit. In dieser Zeit absolvieren auch zukünftige Fahrer ihre Ausbildung. ticket Beispiel werden Zugvorbereitung, Strecken, Implementierung von Schnittstellen zu Zügen, Agentendienststellen usw. getestet.

Auch Pannen oder sogar Unfälle werden simuliert, um sicherzustellen, dass jeder seine Rolle kennt und weiß, wie er reagieren muss. Gleichzeitig wird der Antrag auf Genehmigung der Inbetriebnahme bei der Präfektur eingereicht. Jede Phase ist wichtig, da der Tram-Train T12 sowohl auf den Gleisen des Schienennetzes zwischen Massy und Épinay-sur-Orge als auch auf den Straßenbahngleisen in städtischen Gebieten zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes verkehren wird, es handelt sich also um ein gemischtes Verkehrsmittel, dessen Integration in städtische Gebiete eine gewissenhafte Überprüfung erfordert. Dies ist die Garantie für komfortables und sicheres Reisen für alle.

Somit bietet der Trockenlauf eine wertvolle Gelegenheit, potenzielle Probleme vor der Inbetriebnahme zu erkennen und zu lösen. Ingenieure können Anomalien oder Fehlfunktionen erkennen und die notwendigen Anpassungen vornehmen, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb der Straßenbahn zu gewährleisten.

Diese Arbeiten erfordern erhöhte Vorsicht seitens der Anwohner, insbesondere in der Nähe von Straßen und Kreuzungen. Rote Ampeln oder Stopps, die nicht eingehalten werden, plötzliche Richtungsänderungen, das Überqueren von Fahrspuren ohne vorherige Kontrolle sind alles riskante Verhaltensweisen, die verboten werden müssen. Zur Sicherheit aller: Lassen Sie niemals nach!