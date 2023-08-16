Die Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau ist fertig!

Nach mehreren Bauphasen der Gebäude, des Straßenbahnsteigs, der Verlegung der Schienen und der Ausstattung ist der Bau der Werkstatt-Garage, aber auch ihrer Ausrüstung vollständig abgeschlossen.

Die Werkstatt-Garage der Straßenbahn T12 befindet sich in den Gemeinden Massy und Palaiseau und ist ein 45.000 m² großes Gebäude, das aus vielen Räumen für die Wartung, Lagerung und Reinigung von Straßenbahnzügen besteht. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Straßenbahn T12.

Diese wesentliche Ausstattung der Straßenbahn T12 verfolgt einen starken Umweltansatz.

Die Schlüssel für den Standort sind nun vollständig fertiggestellt und werden dem zukünftigen Betreiber der Linie anvertraut: Transilien.

Entdecken Sie es in Bildern!