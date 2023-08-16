Épinay-sur-Orge im Zentrum des Werks

Veröffentlichungsdatum: 17. Mai 2019

Die Baustelle der Eisenbahnbrücke befindet sich seit einigen Tagen auf dem Parkplatz des Bahnhofs von Épinay-sur-Orge.

Die erste Phase dieser Arbeiten, die von April bis Frühjahr 2020 dauern und von SNCF Réseau geleitet werden, besteht aus dem Bau einer Eisenbahnbrücke. Dadurch kann der Bahnsteig Tram 12 Express unter den Gleisen der RER C hindurchfahren und dann entlang dieser Bahngleise auf Höhe des Chemin des Tourelles d'Epinay-sur-Orge und dann der Rue des Rossays in Savigny-sur-Orge verlaufen.

Die Umsetzung dieses Bauwerks stellt eine echte Herausforderung für die Teams der Tram 12 express dar. In der Tat muss dieser Vorgang während einer Unterbrechung des Schienenverkehrs durchgeführt werden, mit einer zeitgesteuerten Planung, wir sprechen von einer "Punschoperation".

Der Bau dieser Eisenbahnbrücke erfolgt in mehreren Etappen:

Vor der Installation des Baugebiets werden vorbereitende Arbeiten durchgeführt (Rodung, Erdarbeiten).

Die Brücke wird vor Ort neben den Bahngleisen gebaut.

Diese Brücke wird dann während einer für Mai 2020 geplanten Sonderaktion unter den Gleisen geschoben. Der Zugverkehr wird für die Durchführung dieser Arbeiten unterbrochen.

Die folgenden Phasen bis zur Inbetriebnahme, die von Île-de-France Mobilités geleitet werden, werden der Entwicklung des multimodalen Knotenpunkts gewidmet sein: Installation des Bahnsteigs, der Station Tram 12 Express, des Busbahnhofs, des Fußgängerzugangs, insbesondere vom Stadtteil Grand Vaux, des Véligo-Schließfachs und des neuen Parkplatzes mit 400 Stellplätzen.

Um diese Bauphasen durchzuführen, wurden Parkplätze entfernt. Als Ausgleich steht ab Mai und für die Dauer der Arbeiten ein temporärer Parkplatz mit 141 Stellplätzen in unmittelbarer Nähe des RER-C-Bahnhofs zur Verfügung.

Die Bauherren ermutigen die Nutzer des Parkhauses, während der Arbeiten das Busnetz zu nutzen. Die Linie DM21, die von Île-de-France Mobilités dauerhaft verstärkt wird, ermöglicht es den Einwohnern von Morsang-sur-Orge, den RER C-Bahnhof Savigny-sur-Orge zu erreichen.