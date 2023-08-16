Die Straßenbahnbaustelle T12 öffnet Ihnen ihre Türen.

Veröffentlichungsdatum: 12. September 2019

Die Straßenbahnbaustelle T12 öffnet am 12. Oktober ab 14 Uhr auf der Ferme Neuve de Grigny ihre Türen. Auf dem Programm: Führungen durch die Baustelle, Animationen rund um das Projekt für Jung und Alt. Kommt zahlreich!

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit

Es werden Führungen angeboten, um die andere Seite der Palisaden zu entdecken. Jeder Besuch dauert 45 Minuten und wird von Mitgliedern des T12-Straßenbahnteams betreut. Sie werden mit einem Helm und einer Weste ausgestattet. Sie müssen aus Sicherheitsgründen mit geschlossenen Schuhen kommen. Die Tour ist offen für alle ab 8 Jahren. Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Registrieren Sie sich hier und wählen Sie ein Zeitfenster. Um an der Tour teilnehmen zu können, ist es am besten, eine halbe Stunde vor Beginn der Tour am Treffpunkt zu sein.

Animationen rund um das Projekt

Den ganzen Nachmittag über wird Unterhaltung für Kinder und Erwachsene angeboten. Treffen Sie Sylvain und Gimmy, die lokalen Agenten, die alle Ihre Fragen zur Arbeit und zum Projekt beantworten werden. Kinder können mit dem Ausmalen eines großen Freskos beginnen, das die Baustelle darstellt!