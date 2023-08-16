Der zukünftige multimodale Knotenpunkt von Épinay-sur-Orge in Bildern

In Épinay-sur-Orge sieht das Straßenbahnprojekt T12 die Schaffung eines echten Verkehrsknotenpunkts zur Verbesserung des Verkehrs vor.

Der Umsteigeknoten ist um die Straßenbahnhaltestelle T12 herum angeordnet und ermöglicht einen einfachen Wechsel von einem Verkehrsmittel zum anderen: Auto, Fahrräder, zu Fuß oder RER.

Um die Umsteigezeit zwischen der Straßenbahn T12 und der RER C (geschätzt auf 3 Minuten) zu optimieren, werden die derzeitigen Bahnsteige des RER-C-Bahnhofs verlängert und der Zugang mit Aufzügen eingerichtet.

Mehr Details in Bildern unten!