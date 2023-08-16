Ein Rückblick auf die Auftaktveranstaltung der Tests auf ganzer Linie!

Am Mittwoch, den 7. Juni, wurden in Evry-Courcouronnes in Anwesenheit von Marc Guillaume, Präfekt der Region Île-de-France und Präfekt von Paris, François Durovray, Präsident des Departements Essonne, den Projekteigentümern der Straßenbahn T12 mit Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Präsidentin von Île-de-France Mobilités, die dynamischen Tests auf der gesamten Strecke offiziell gestartet, Séverine Lepère, Generaldirektorin Île-de-France von SNCF Réseau und Sylvie Charles, Direktorin von Transilien SNCF Voyageurs.

Ebenfalls anwesend waren die gewählten Vertreter des Territoriums, Stéphane Beaudet, Bürgermeister von Évry-Courcouronnes, Nicolas Samsoen, Bürgermeister von Massy, Grégoire de Lasteyrie, Bürgermeister von Palaiseau, Christian Leclerc, Bürgermeister von Champlan, Sandrine Gelot, Bürgermeisterin von Longjumeau, Olivier Marchau, Bürgermeister von Épinay-sur-Orge, Rafika Rezgui, Bürgermeisterin von Chilly-Mazarin, Alexis Teillet, Bürgermeister von Savigny-sur-Orge, Marianne Duranton, Bürgermeisterin von Morsang-sur-Orge, Jean-Marie Vilain, Bürgermeister von Viry-Chatillon, Philippe Rio, Bürgermeister von Grigny, und schließlich Stéphane Raffalli, Bürgermeister von Ris-Orangis

Entdecken Sie in Bildern diesen Meilenstein der Straßenbahn T12.