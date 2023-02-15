Das kleine Lexikon der Straßenbahn T12

In Épinay-sur-Orge, an der Kreuzung der Rue de Grand Vaux und der RD257, befindet sich die Abzweigungszone der Straßenbahn T12.

Dies ist eine Übergangszone, in der die Straßenbahn die Gleise verlässt, um die Straßenbahngleise zu benutzen. Tatsächlich ist das Rollmaterial der Straßenbahn T12 ein "Tram-Train", der auf beiden Arten von Schienen zirkulieren kann: denen des Schienennetzes und denen des städtischen Netzes.

In der Tat gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Verkehrsarten:

Stromversorgung: Die elektrischen Spannungspegel sind nicht gleich

Beschilderung: Auf Straßenbahngleisen passt der Fahrer seine Fahrweise an das an, was er sieht, während auf den Bahngleisen Ampeln ihn leiten

Die Gleise: Auf dem Schienennetz stützt sich der Zug auf sichtbare Schienen, die auf dem Schotter installiert sind, während auf dem städtischen Netz das Gleis in die Fahrbahn eingebettet ist.

Um einen reibungslosen und für die Fahrgäste nicht wahrnehmbaren Übergang zu ermöglichen, wurden Ende August 2020 Erdarbeiten und die Verlegung der Bahngleise durchgeführt. Sie ermöglichten es, die Weiche der Straßenbahn T12 und ihren Übergang zwischen den beiden Netztypen durchzuführen.

Wussten Sie schon?

Wenn der Tram-Train auf zwei Arten von Schienen fahren kann, gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den beiden Verkehrsarten: Auf den Gleisen gilt die Regel, dass die Züge links vom Gleis fahren, während im städtischen Netz die Straßenbahnen rechts fahren!