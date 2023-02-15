Das kleine Lexikon der Straßenbahn T12
Werden Sie unschlagbar auf der Straßenbahnbaustelle und entdecken Sie die Techniken der in den kommenden Monaten durchgeführten oder geplanten Arbeiten dank unseres T12-Straßenbahn-Lexikons.
Weichen und Kreuzungen
Auf den Straßenbahn- und Zuggleisen sind Abzweigungen, sogenannte "Weichen und Kreuzungen", auf der Strecke installiert.
Weichen und Kreuzungen bestehen aus Weichen, die es der Straßenbahn ermöglichen, ein Gleis zu verlassen, um in das angrenzende Gleis einzusteigen. Diese Entwicklungen sind besonders nützlich für die Umkehrung von Straßenbahnen.
Die geschweißte Langschiene (LRS)
Seit Ende 2020 ist die Verlegung der Schienen im gesamten städtischen Netz zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes in vollem Gange. Dazu verwenden die Teams die Installation von langen geschweißten Schienen.
Es handelt sich um eine moderne und innovative Methode zum Verlegen von Schienenabschnitten mit einer Länge von 300 oder 400 Metern, verglichen mit etwa 30 Metern bei herkömmlichen Schienen. Der Hauptvorteil dieser Methode besteht darin, dass die zwischen den einzelnen Schienen befindlichen Dehnungsfugen entfernt werden, die zu Stößen am Radkasten und damit zu erheblichem Verschleiß führen könnten.
So wird das Unbehagen der von den Fahrgästen empfundenen Klappern nicht mehr existieren und die Wartung der Schienen wird einfacher.
Der Abschaltbereich
In Épinay-sur-Orge, an der Kreuzung der Rue de Grand Vaux und der RD257, befindet sich die Abzweigungszone der Straßenbahn T12.
Dies ist eine Übergangszone, in der die Straßenbahn die Gleise verlässt, um die Straßenbahngleise zu benutzen. Tatsächlich ist das Rollmaterial der Straßenbahn T12 ein "Tram-Train", der auf beiden Arten von Schienen zirkulieren kann: denen des Schienennetzes und denen des städtischen Netzes.
In der Tat gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Verkehrsarten:
- Stromversorgung: Die elektrischen Spannungspegel sind nicht gleich
- Beschilderung: Auf Straßenbahngleisen passt der Fahrer seine Fahrweise an das an, was er sieht, während auf den Bahngleisen Ampeln ihn leiten
- Die Gleise: Auf dem Schienennetz stützt sich der Zug auf sichtbare Schienen, die auf dem Schotter installiert sind, während auf dem städtischen Netz das Gleis in die Fahrbahn eingebettet ist.
Um einen reibungslosen und für die Fahrgäste nicht wahrnehmbaren Übergang zu ermöglichen, wurden Ende August 2020 Erdarbeiten und die Verlegung der Bahngleise durchgeführt. Sie ermöglichten es, die Weiche der Straßenbahn T12 und ihren Übergang zwischen den beiden Netztypen durchzuführen.
Wussten Sie schon?
Wenn der Tram-Train auf zwei Arten von Schienen fahren kann, gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den beiden Verkehrsarten: Auf den Gleisen gilt die Regel, dass die Züge links vom Gleis fahren, während im städtischen Netz die Straßenbahnen rechts fahren!
Die Eisenbahnbrücke
Eine Eisenbahnbrücke ist ein Bauwerk, das den Verkehr eines Eisenbahnfahrzeugs ermöglicht, d. h. mit Eisenbahngleisen ausgestattet ist.
2: Dies ist die Anzahl der Eisenbahnbrücken im Straßenbahnprojekt T12:
- In Massy-Palaiseau: Eine Eisenbahnbrücke verbindet das Viertel Massy-Atlantis mit dem von Massy-Europe. Die Straßenbahn wird auf der Brücke über die Straße fahren.
- In Épinay-sur-Orge wird eine Eisenbahnbrücke unter den Gleisen der RER C gebaut. Die Straßenbahn fährt darunter.
Entdecken Sie hier, wie man eine Eisenbahnbrücke baut.
Verschieben
Ripage ist eine Methode, die beim Bau von Strukturen verwendet wird. Es beschreibt den Vorgang, bei dem beispielsweise eine Brücke, ein Gleis oder eine Platte durch Gleiten auf dem Boden bewegt wird, um ihren endgültigen Standort zu erreichen.
Im Rahmen der Arbeiten an der Straßenbahn T12 fanden mehrere Auftriebsarbeiten statt.
Im August 2019 wurde die Eisenbahnbrücke Massy-Europe unter den Bahngleisen hindurchgerissen.
In jüngerer Zeit, vom 21. bis 23. Mai 2020, ermöglichte ein außergewöhnlicher 72-stündiger Betrieb in Épinay-sur-Orge die Verschiebung der Eisenbahnbrücke unter den Gleisen der RER C und damit den Bau des darunter liegenden Bahnsteigs der Straßenbahn T12.
Die Verschiebung wurde auch für die Verlegung der Fahrspuren von der Grande Ceinture rue des Rossays nach Savigny-sur-Orge genutzt.
Ausleger
"Ausleger" sind auf- und absteigende Rampen, die der Straßenbahn den Zugang zu einem erhöhten Bauwerk ermöglichen.
Derzeit laufen mehrere Auslegerbaustellen in Grigny, Ris-Orangis und Évry-Courcouronnes. Sie befinden sich auf beiden Seiten der Autobahn A6 und ermöglichen es der Straßenbahn T12, Brücken über Fahrspuren zu erreichen und hinunterzufahren.
In Morsang-sur-Orge werden entlang des Parc du Séminaire weitere Arten von Auslegern fertiggestellt. Sie sind 650 Meter lang und ermöglichen es der Straßenbahn T12, zur Hochstation Parc du Château zu fahren, die in 6 Metern Höhe gipfeln wird.
Multitubuläre Werke
Die Mehrrohrarbeiten sind Teil der Arbeiten im Zusammenhang mit der Stromversorgung der Straßenbahn. Sie sind für den Betrieb der Züge notwendig und werden auf der gesamten Strecke des T12-Standorts unterirdisch durchgeführt. Sie bestehen aus der Verlegung von unterirdischen Rohren entlang der Leitung, in die die Stromkabel eingeführt werden.
Durch die Verlegung dieser Kabel werden die Bahnhöfe und Anlagen der Strecke an Strom angeschlossen und Fahrgastinformationen können übertragen werden.