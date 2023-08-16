Das kleine Lexikon der Straßenbahn T12!

Werden Sie unschlagbar auf der Straßenbahnbaustelle und entdecken Sie die Techniken der in den kommenden Monaten durchgeführten oder geplanten Arbeiten dank unseres T12-Straßenbahn-Lexikons!

Multitubuläre Werke

Die Mehrrohrarbeiten sind Teil der Arbeiten im Zusammenhang mit der Stromversorgung der Straßenbahn. Sie sind für den Betrieb der Züge notwendig und werden auf der gesamten Strecke des T12-Standorts unterirdisch durchgeführt. Sie bestehen aus der Verlegung von unterirdischen Rohren entlang der Leitung, in die die Stromkabel eingeführt werden.

Durch die Verlegung dieser Kabel werden die Bahnhöfe und Anlagen der Strecke an Strom angeschlossen und Fahrgastinformationen können übertragen werden.