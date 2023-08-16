Der zentrale Kommandoposten der Straßenbahn T12

Um den Verkehr der Straßenbahn T12 unter perfekten Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten, wird in der Werkstatt-Garage in den Gemeinden Massy und Palaiseau ein zentraler Kommandoposten eingerichtet.

Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Verkehrsmanagement und die Verkehrsregelung, die Unterstützung der Fahrer, die Sicherheit und Information der Fahrgäste, aber auch das Management von Zwischenfällen zu gewährleisten.

Über den Verkehr der Straßenbahn T12 hinaus wird der Kommandoposten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Betrieb sein, um alle Eingriffe auf der Linie, einschließlich der Gleisinstandhaltung, zu überwachen.

Der Bedienungsposten wird von einem Dutzend Personen bedient: Straßenbahnbetreiber T12, Fahrgastinformationsbeauftragte, Sicherheitspersonal und ein Vorgesetzter.