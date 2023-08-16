Die Straßenbahn T12: ein umweltfreundliches Projekt
Das Straßenbahnprojekt T12 wird ein effizientes und sauberes Transportmittel bieten und gleichzeitig die Umwelt so weit wie möglich schonen.
Bei der Konzeption wurde der ERC-Ansatz "Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren" umgesetzt, um die Umweltauswirkungen zu begrenzen:
- Neupositionierung der Lebensgrundlagen des Standorts, um Auswirkungen auf den Hahnenfuß mit kleinen Blüten zu vermeiden
- Konservierung von 3.000 m² violettem Orabanne auf dem Gelände der Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau
- Beschränkung des Fällens von Bäumen auf das absolut Notwendige
- Pflanzen von Pflanzenarten entlang der Straßenbahn
- Anwesenheit eines Ökologen während der gesamten Dauer des Projekts, um die ordnungsgemäße Anwendung der Maßnahmen zu gewährleisten
Darüber hinaus wurden auch an den Standorten Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) und Port-aux-Cerises (Draveil) Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Sie zielen darauf ab, durch vielfältige Entwicklungen bessere Lebensbedingungen und die Fortpflanzung von Tieren zu schaffen: Wiesen- und Waldflächen, Nistkästen, Plantagen vieler Pflanzen- oder Baumarten usw.
Entdecken Sie sie in diesem Bericht!