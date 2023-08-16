Die Straßenbahn T12: ein umweltfreundliches Projekt

Das Straßenbahnprojekt T12 wird ein effizientes und sauberes Transportmittel bieten und gleichzeitig die Umwelt so weit wie möglich schonen.

Bei der Konzeption wurde der ERC-Ansatz "Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren" umgesetzt, um die Umweltauswirkungen zu begrenzen:

Neupositionierung der Lebensgrundlagen des Standorts, um Auswirkungen auf den Hahnenfuß mit kleinen Blüten zu vermeiden

Konservierung von 3.000 m² violettem Orabanne auf dem Gelände der Werkstatt-Garage Massy-Palaiseau

Beschränkung des Fällens von Bäumen auf das absolut Notwendige

Pflanzen von Pflanzenarten entlang der Straßenbahn

Anwesenheit eines Ökologen während der gesamten Dauer des Projekts, um die ordnungsgemäße Anwendung der Maßnahmen zu gewährleisten

Darüber hinaus wurden auch an den Standorten Port Courcel (Vigneux-sur-Seine) und Port-aux-Cerises (Draveil) Ausgleichsmaßnahmen ergriffen. Sie zielen darauf ab, durch vielfältige Entwicklungen bessere Lebensbedingungen und die Fortpflanzung von Tieren zu schaffen: Wiesen- und Waldflächen, Nistkästen, Plantagen vieler Pflanzen- oder Baumarten usw.

