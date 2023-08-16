Das On-Shore-Übertragungssystem der Straßenbahn T12 wird installiert

Die STBS ist ein Gerät für die Signalisierung von Straßenbahnen. Es befindet sich an verschiedenen strategischen Stellen auf der Strecke: in der Abschaltzone zwischen dem Schienennetz und dem städtischen Netz, vor und nach Bahnübergängen und Straßenübergängen.

Es hat mehrere Funktionen:

In der Abzweigungszone in Épinay-sur-Orge ermöglicht die STBS die Unterscheidung zwischen Straßenbahnen und Zügen (TGV, RER, Güterverkehr). Es verhindert, dass Züge auf das städtische Netz zugreifen;

die STBS steuert die Weichen auf dem Schienen- und Stadtnetz, um die Straßenbahn zu orientieren;

Es steuert die Ampeln von Straßenkreuzungen und die Schließung von Bahnübergängen.

Wie funktioniert es?

Straßenbahnen werden von Sensoren (Schleifen genannt) erfasst, die auf den Schienen installiert sind. Wenn die Straßenbahn vorbeifährt, erkennt die Schleife, dass es sich tatsächlich um eine Straßenbahn handelt. Ist dies der Fall, sendet es ein Signal, das dann an die Stellwerke weitergeleitet wird. Diese senden Signalisierungsinformationen an die entlang der Gleise installierten Geräte.

Wenn es sich nicht um eine Straßenbahn handelt, wird kein Signal ausgegeben.

Die Arbeiten zur Installation der STBS-Ausrüstung haben gerade begonnen und werden den ganzen Sommer über fortgesetzt. Diese Arbeiten werden nachts durchgeführt.