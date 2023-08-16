Die Straßenbahn T12: eine Straßenbahn wie keine andere!

Die Straßenbahn T12 hat technische Besonderheiten, die sie von herkömmlichen Straßenbahnen unterscheiden. Es wird in der Lage sein, sowohl auf Gleisen des nationalen Schienennetzes als auch auf Straßenbahngleisen in städtischen Gebieten zu fahren, dies wird als "Tram-Train" bezeichnet.

So wird sie von Massy nach Épinay-sur-Orge auf den derzeitigen Gleisen der RER C verkehren, die sie bis zum Bahnhof Petit Vaux ersetzen wird. Zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes werden neue Straßenbahngleise angelegt.

Diese Ausrüstung hat daher sowohl die Eigenschaften einer Straßenbahn (Spurweite, Beschleunigung, Bremsen) als auch die eines Zuges (Höchstgeschwindigkeit, Sicherheitsausrüstung an Bord).

Das Modell, das für die zukünftige Straßenbahn T12 ausgewählt wurde, ist die DUALIS, hergestellt von Alstom.

Île-de-France Mobilités hat kürzlich weitere Tram-Train-Projekte umgesetzt. Nach der Inbetriebnahme der Straßenbahn T11 im Jahr 2017 (zwischen Épinay-sur-Seine und Le Bourget) sind derzeit die Arbeiten an der zukünftigen Straßenbahn T13 (zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye) im Gange, und der neue Zweig der Straßenbahn T4 (zwischen Gargan und Montfermeil) wurde am 14. Dezember 2019 bis zur Station Arboretum in Betrieb genommen. Weitere Informationen:



> Straßenbahn T13: Saint-Cyr > Saint-Germain

> Straßenbahn T4: Gargan > Montfermeil