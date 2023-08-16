Entwicklungsarbeiten im Bahnhof Gravigny-Balizy
Die Straßenbahnlinie T12 ersetzt die RER C zwischen Épinay-sur-Orge und Massy – Palaiseau.
Außerdem werden die derzeitigen Bahnhöfe und Gleise der RER C angepasst, um die zukünftige Straßenbahn unterzubringen.
Im Bahnhof Gravigny-Balizy wurden kürzlich Arbeiten durchgeführt.
Ihre Ziele?
- Austausch von Schienen zur Standardisierung aller Bahnhöfe im Schienennetz
- Die Neugestaltung der Bahnsteige, einschließlich ihrer Absenkung auf Höhe des Straßenbahnbodens, um den Zugang für alle Benutzer zu erleichtern
Entdecken Sie die Bilder der Baustelle!