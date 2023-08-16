Entwicklungsarbeiten im Bahnhof Gravigny-Balizy

Die Straßenbahnlinie T12 ersetzt die RER C zwischen Épinay-sur-Orge und Massy – Palaiseau.

Außerdem werden die derzeitigen Bahnhöfe und Gleise der RER C angepasst, um die zukünftige Straßenbahn unterzubringen.

Im Bahnhof Gravigny-Balizy wurden kürzlich Arbeiten durchgeführt.

Ihre Ziele?

Austausch von Schienen zur Standardisierung aller Bahnhöfe im Schienennetz

zur Standardisierung aller Bahnhöfe im Schienennetz Die Neugestaltung der Bahnsteige, einschließlich ihrer Absenkung auf Höhe des Straßenbahnbodens, um den Zugang für alle Benutzer zu erleichtern

Entdecken Sie die Bilder der Baustelle!