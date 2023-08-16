Die Straßenbahn T12, ein gemeinsamer Erfolg
Veröffentlicht am
Die Straßenbahn T12 ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF, den beiden Projekteigentümern. Es wird dank der Finanzierung durch den Staat, die Region Ile-de-France und das Departement Essonne ermöglicht.
Lesen Sie das Interview mit Éric Mauperon, Leiter der Abteilung für Oberflächenprojekte Zone 2 bei Île-de-France Mobilités, und Arnaud Bucquet, Betriebsleiter bei SNCF Réseau, der die Koordinationsarbeit der beiden Projekteigentümer zur Durchführung des Straßenbahnprojekts T12 vorstellt.
Können Sie uns an die Rolle der einzelnen Kunden in diesem Projekt erinnern?
SNCF ist der Auftraggeber für die Arbeiten am Eisenbahnabschnitt zwischen Massy-Palaiseau und Épinay-sur-Orge (Anpassung der Bahngleise, Arbeiten an den RER-C-Bahnhöfen, Werkstatt-Garage, technische Gebäude usw.).
Île-de-France Mobilités ist der Bauherr für die Arbeiten im städtischen Teil zwischen Épinay-sur-Orge und Évry-Courcouronnes (Ingenieurbauwerke, Verkehrssystem, Stadt- und Landschaftsgestaltung usw.). Sie finanziert das rollende Material und den künftigen Betrieb der Straßenbahn T12. Île-de-France Mobilités ist auch Koordinator des Projekts mit Geldgebern und lokalen Akteuren
Wie koordinieren Sie konkret Ihre Interventionen?
Zwischen den Projekteigentümern werden monatliche Treffen organisiert, um den reibungslosen Ablauf des Projekts zu überwachen und die notwendigen Kompromisse einzugehen (Verwaltung von Zeitplänen, Budget usw.). Weitere operative Treffen finden wöchentlich statt, um die Arbeit mit den Unternehmen vor Ort zu organisieren und zu planen. Und über diese Treffen hinaus kommunizieren wir täglich, um die Planung der Bauzonen zu überwachen, insbesondere um unsere Interventionen zu koordinieren.
Unsere Koordination erfolgt hauptsächlich im Sektor Épinay-sur-Orge / Savigny-sur-Orge, wo SNCF Arbeiten durchführt, die eine notwendige Voraussetzung für die von Île-de-France Mobilités sind (Bau der Eisenbahnbrücke, Ausbau der RER-Gleise, Verlegung der Gleise in der Rue des Rossays usw.). Dies ist umso wichtiger, um technische Daten und die verschiedenen Einschränkungen auszutauschen, die eingehalten werden müssen, um den Übergang von Eisenbahngleisen zu städtischen Gleisen zu ermöglichen und gleichzeitig zu versuchen, die Belästigung der Anwohner so weit wie möglich zu begrenzen.