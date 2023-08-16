Die Straßenbahn T12, ein gemeinsamer Erfolg

Zwischen den Projekteigentümern werden monatliche Treffen organisiert, um den reibungslosen Ablauf des Projekts zu überwachen und die notwendigen Kompromisse einzugehen (Verwaltung von Zeitplänen, Budget usw.). Weitere operative Treffen finden wöchentlich statt, um die Arbeit mit den Unternehmen vor Ort zu organisieren und zu planen. Und über diese Treffen hinaus kommunizieren wir täglich, um die Planung der Bauzonen zu überwachen, insbesondere um unsere Interventionen zu koordinieren.

Unsere Koordination erfolgt hauptsächlich im Sektor Épinay-sur-Orge / Savigny-sur-Orge, wo SNCF Arbeiten durchführt, die eine notwendige Voraussetzung für die von Île-de-France Mobilités sind (Bau der Eisenbahnbrücke, Ausbau der RER-Gleise, Verlegung der Gleise in der Rue des Rossays usw.). Dies ist umso wichtiger, um technische Daten und die verschiedenen Einschränkungen auszutauschen, die eingehalten werden müssen, um den Übergang von Eisenbahngleisen zu städtischen Gleisen zu ermöglichen und gleichzeitig zu versuchen, die Belästigung der Anwohner so weit wie möglich zu begrenzen.